En Espagne, des sociétés privées sont engagées pour expulser les occupants illégaux de logements, les "Okupas". La méthode, illégale en France, est en plein essor de l’autre côté de la frontière alors que le nombre d’occupations illégales ne cesse d’augmenter. La majorité des occupants illégaux sont des familles espagnoles ou étrangères en grande difficulté économique. Enquête de Maude Petit-Jové et Maxime Bergeron sur cette nouvelle méthode musclée, symbole de l’aggravation de la crise du logement.
Crise du logement en Espagne : des gros bras contre les occupants illégaux
