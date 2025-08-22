 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Éboulement en Haute-Savoie : sécurisation du site

information fournie par AFP Video 22/08/2025 à 16:09

Sur le route nationale 205, dans la descente du Viaduc des Egratz, à Passy (Haute-Savoie), le site où un éboulement a causé la mort de deux personnes mercredi soir, est en train d'être sécurisé. IMAGES

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Eboulement mortel en Haute-Savoie: la roche reste instable, opérations de sécurisation en cours

information fournie par AFP 21 août
2

Gaza: Netanyahu ordonne des négociations pour libérer les otages, l'armée pilonne Gaza-ville

information fournie par AFP 21 août
5
3

Dans les quartiers Nord de Marseille, des mères renouent avec la mer

information fournie par AFP Video 21 août
4

Top 5 IA du 21/08/2025

information fournie par Libertify 05:00
5

Zelensky accuse Moscou de vouloir se soustraire à l'organisation d'une rencontre avec Poutine

information fournie par AFP Video 13:29
6

Colombie: l'armée déployée après deux attaques qui ont fait au moins 18 morts

information fournie par AFP 15:58
1
7

La Russie blâme Zelensky pour l'absence d'avancées sur une rencontre avec Poutine

information fournie par AFP 16:40
2
8

Éboulement en Haute-Savoie : sécurisation du site

information fournie par AFP Video 16:09
1

Laurent Gbagbo réaffirme sa volonté d'être candidat à la présidentielle ivoirienne

information fournie par France 24 16 août
2

Jannik Sinner met fin à l'épopée de Térence Atmane à Cincinnati

information fournie par France 24 17 août
3

Dengue à Bourges: l’ARS met en place un traitement de démoustication dans certains quartiers

information fournie par AFP Video 16 août
1
4

La vague de chaleur se poursuit samedi sur une large partie de la France

information fournie par AFP 16 août
8
5

Rhône: un mort après l'explosion d'une bonbonne de gaz dans un appartement

information fournie par AFP Video 18 août
6

Des milliers d'Israéliens réclament la fin de la guerre à Gaza et la libération des otages

information fournie par AFP Video 18 août
7

Au Pakistan, la mousson tue à nouveau et ralentit les recherches

information fournie par AFP 18 août
8

Le Premier ministre palestinien visite le terminal de Rafah à la frontière de Gaza

information fournie par AFP Video 18 août
1

La France va reconnaître l'Etat de Palestine, Israël fulmine

information fournie par AFP 25 juil.
9
2

Top 5 IA du 24/07/2025

information fournie par Libertify 25 juil.
3

Le Libanais Georges Abdallah, libre après 40 ans de prison, a décollé pour Beyrouth

information fournie par AFP 25 juil.
13
4

La France va reconnaître l'Etat de Palestine en septembre à l'ONU (Macron)

information fournie par AFP Video 25 juil.
5

Du mirage américain à "l'enfer" d'une prison au Salvador

information fournie par AFP 27 juil.
6

Après l'échec de sa traversée de la Manche en mini-hélicoptère, Franky Zapata veut déjà retenter

information fournie par AFP 25 juil.
7

Des civils thaïlandais s'abritent dans un temple alors que les affrontements continuent

information fournie par AFP Video 26 juil.
8

Tentative de traversée de la Manche de Franky Zapata: images de l'amerrissage

information fournie par AFP Video 26 juil.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank