"Le feu ne sera pas déclaré éteint avant plusieurs jours" (préfet de l'Aude)

"Le feu ne sera pas déclaré éteint avant plusieurs jours, c'est certain, parce qu'il y a encore beaucoup de points chauds", a affirmé jeudi le préfet de l'Aude à propos de l'incendie d'une ampleur inédite, qui ravage le département depuis près de 48 heures.
