Faure (PS) prend l'engagement de ne pas utiliser le 49.3 en cas d'accession à Matignon

Après la potentielle chute de François Bayrou à l'issue du vote de confiance du 8 septembre prochain, le PS, en cas d'accession à Matignont, prend "l'engagement de ne pas utiliser l'article 49-3, ce qui mécaniquement nous obligera à trouver des compromis texte par texte", affirme le Premier secrétaire Olivier Faure à la tribune de l'Université d'été du parti à Blois. SONORE
