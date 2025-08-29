 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Indonésie: violents affrontements entre police et manifestants après la mort d'un chauffeur de taxi
information fournie par AFP 29/08/2025 à 13:09

Affrontements entre policiers et manifestants le 29 août 2025 à Jakarta, en Indonésie ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

Affrontements entre policiers et manifestants le 29 août 2025 à Jakarta, en Indonésie ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

De violents affrontements ont éclaté vendredi après-midi en Indonésie entre manifestants et policiers qui ont tiré des gaz lacrymogènes pour repousser des centaines de manifestants à Jakarta, après la mort d'un chauffeur de taxi-moto, écrasé par un véhicule des forces de l'ordre dont sept agents ont été arrêtés.

Des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le quartier général de la police paramilitaire à Jakarta pour protester contre la mort de Affan Kurniawan, lorsque les forces de l'ordre ont fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser la foule, selon un journaliste de l'AFP présent sur place.

Des milliers de chauffeurs se sont également rassemblés près du quartier général de la brigade mobile de la police à Jakarta. La police a bouclé un tronçon de route près du bâtiment et également tiré des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les manifestants, principalement des chauffeurs de taxi-moto en ligne.

Ils exigent que des comptes soient rendus sur la mort d'Affan Kurniawan, après qu'une vidéo d'un véhicule appartenant visiblement aux forces de l'ordre et le percutant violemment est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant la colère à l'égard du comportement de la police.

"J'ai rejoint la manifestation parce que je suis très préoccupé par la mort de mon collègue chauffeur (...) C'est tellement triste, sa mort est vraiment tragique", a déclaré à l'AFP Muzakir, un chauffeur de 52 ans.

"Nous exigeons que justice soit rendue pour Affan, que les auteurs qui l'ont renversé soient jugés de la manière la plus équitable possible et qu'ils soient renvoyés de leur institution", a-t-il ajouté.

Les autorités interrogent sept agents en lien avec cet incident, a déclaré le chef de la police de Jakarta, Asep Edi Suheri, à des journalistes.

Selon Abdul Karim, chef de la division des affaires internes de la police nationale, ces "sept suspects ont enfreint les codes de déontologie de la police", ajoutant que les agents seraient placés en détention pour complément d'enquête.

- "Enquête transparente" -

Un peu plus tôt, le président Prabowo Subianto avait déclaré dans un communiqué avoir ordonné que cet homicide soit investigué de façon "transparente", exprimant "ses plus sincères condoléances" au nom du gouvernement.

Des affrontements entre manifestants et policiers avaient éclaté jeudi à propos de revendications salariales et des avantages considérés comme excessifs dont bénéficient les députés -- notamment leur allocation mensuelle de logement de 50 millions de roupies (3.034 dollars américains), près de 10 fois le salaire minimum à Jakarta --, alors que le mécontentement de la population grandit face à la gestion de l'économie par le gouvernement.

Des syndicats avaient également manifesté plus tôt, réclamant de meilleurs salaires et demandant au gouvernement de prendre des mesures contre de récents licenciements massifs.

Les manifestations se sont étendues à d'autres grandes villes d'Indonésie, notamment Surabaya, dans l'est de Java, et Medan, dans la province de Sumatra (ouest). Les étudiants doivent également organiser vendredi un rassemblement près du quartier général de la police de Jakarta.

Ces manifestations constituent un premier défi pour M. Prabowo, qui a promis une croissance rapide, afin de transformer la plus grande économie d'Asie du Sud-Est en une puissance mondiale majeure.

Mais certaines de ses décisions, notamment les coupes budgétaires généralisées annoncées cette année pour financer son programme phare de repas gratuits pour les écoliers et un nouveau fonds souverain, ont suscité le mécontentement de la population.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ANDREAS SOLARO )
    Italie: l'inflation baisse légèrement en août à +1,6% sur un an
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.08.2025 13:38 

    L'inflation en Italie a légèrement baissé sur un an en août, à +1,6%, en raison notamment de la dynamique des prix de l'énergie, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Istat) dans sa première estimation. L'inflation dans la péninsule s'élevait ... Lire la suite

  • Un char israélien roule dans la bande de Gaza près de sa frontière sud avec Israël, le 29 août 202 ( AFP / Jack GUEZ )
    L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"
    information fournie par AFP 29.08.2025 13:27 

    L'armée israélienne a déclaré vendredi que Gaza-ville était désormais une "zone de combat dangereuse", sans pour autant appeler la population à évacuer immédiatement, alors qu'Israël menace d'y lancer une offensive militaire d'envergure contre le Hamas. "A partir ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 29.08.2025 13:21 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Caterpillar, PepsiCo) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,33% pour le Dow Jones .DJI , de 0,32% pour le Standard &

  • La Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra, le 29 août 2025 à Bangkok ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )
    Thaïlande: la Première ministre destituée en raison d'un appel téléphonique divulgué
    information fournie par AFP 29.08.2025 12:44 

    La Cour constitutionnelle thaïlandaise a destitué vendredi la Première ministre Paetongtarn Shinawatra et son cabinet pour sa gestion des tensions entre son pays et le Cambodge voisin. Paetongtarn Shinawatra, fille de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank