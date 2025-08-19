Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi, qu'il était "prêt" à une rencontre bilatérale avec Vladimir Poutine pour mettre fin à l'invasion russe de son pays qui se poursuit depuis plus de trois ans.
Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre
