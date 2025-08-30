Après des commentaires du président français Emmanuel Macron, le chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, Stephen Miller, a répondu vendredi qu'il est "absurde" de suggérer que Donald Trump serait manipulé par Vladimir Poutine.
Il est "absurde" de suggérer que Trump est manipulé par Poutine (Maison Blanche)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro