De la fumée s'élève dans le ciel après des frappes israéliennes dans le sud du Liban

information fournie par AFP Video 31/08/2025 à 10:41

Des panaches de fumée s'élèvent dans le ciel à la suite des frappes israéliennes sur la colline d'Ali al-Taher près du village de Nabatiyé el-Faouqa dans le sud du Liban. L'armée israélienne a indiqué avoir frappé des sites du Hezbollah, mouvement soutenu par l'Iran, près du château de Beaufort, dans le sud du Liban, après avoir détecté "une activité militaire". IMAGES

Proche orient
Défense
