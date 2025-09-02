François Bayrou poursuit une série de consultations des partis politiques, a priori vaines, à une semaine du vote de confiance à l'Assemblée, qui devrait sceller le sort de son gouvernement. La balle sera alors dans le camp d'Emmanuel Macron. Quels sont les différents scénarios possibles ?
Vote de confiance: à quoi faut-il s'attendre après le 8 septembre?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro