Les 115 marins engagés dans la 13e Route du Rhum ont pris le départ dimanche à 13h02 à Saint-Malo, pour une traversée de l'Atlantique en solitaire vers la Guadeloupe que les plus rapides devraient atteindre en six jours seulement.
Voile : Route du Rhum, c'est parti !
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