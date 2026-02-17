La France insoumise, très critiquée depuis l'agression mortelle du jeune militant nationaliste Quentin Deranque, tente de s'en distancer, Mathilde Panot s'insurge en conférence de presse contre une "instrumentalisation politique" et assure que "la seule responsabilité en termes de maintien de l'ordre public dans ce pays revient au gouvernement et à lui seul". SONORE
Mort de Quentin: le maintien de l'ordre public revient au gouvernement (Panot)
