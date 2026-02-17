Qu'est-ce que le compte-titres ordinaire ?

information fournie par Tout sur mes finances • 17/02/2026 à 10:08

Le compte-titres ordinaire (CTO) est l'une des enveloppes les plus souples pour investir en Bourse et dans le non coté. Contrairement au PEA, il n'impose aucun plafond de versement et offre un accès à une large gamme de produits financiers : actions françaises et internationales, obligations, ETF, fonds, SCPI, produits structurés…

Dans cette vidéo, découvrez :

Comment fonctionne un CTO et son lien avec le compte espèces

Les différents modes de gestion possibles (libre, conseillée, sous mandat)

Ses avantages en termes de liberté et de diversification

Les points de vigilance liés à la fiscalité

La complémentarité CTO / PEA pour optimiser vos investissements

Une vidéo claire et pratique pour comprendre si le CTO est fait pour vous !

