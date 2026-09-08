"Aujourd'hui, 8.000 personnes s'inscrivent par jour pour la messe. Donc, il y a un moment pour nous, c'est assez vertigineux", déclare le général Hervé Wattecamps, en charge de l’organisation de la venue du Pape à Paris, lors d'une conférence de presse de la Conférence des évêques consacrée à la visite du Saint-Père à Paris, Lourdes et Metz fin septembre.
Visite du pape en France: "c'est assez vertigineux" (organisateur)
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