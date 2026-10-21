"Sur les 2.500 gardes à vue, il y a 917 personnes qui sont déférées avec poursuite," dit le ministre de la Justice Gérald Darmanin, ajoutant que c'est "un chiffre tout à fait impressionnant, le taux de poursuite est extrêmement important" après la journée de mobilisation du 17 octobre, qui a été émaillée de violences et de pillages. SONORE
Violences du 17 octobre: 917 personnes déférées, un chiffre "impressionnant" (Darmanin)
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