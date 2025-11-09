Malgré une supériorité numérique durant la deuxième mi-temps, le XV de France s'est lourdement incliné contre l'Afrique du Sud samedi soir au Stade de France. Il s'agissait de la première rencontre entre les deux équipes depuis le quart de finale de la Coupe du monde 2023, également remporté par les Springboks.
Le XV de France s'incline une nouvelle fois contre l'Afrique du Sud
