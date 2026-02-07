Donald Trump a affirmé vendredi qu'il n'a pas vu l'extrait montrant les Obama en singes dans une vidéo publiée sur son réseau Truth Social avant que celle-ci ne soit retirée. "Je n'ai regardé que la première partie (...) et je n'ai pas vu l'ensemble", a-t-il expliqué aux journalistes alors qu'il se trouvait à bord de son avion.
Vidéo raciste: Trump dit qu'il n'a pas vu l'extrait moquant les Obama avant sa publication
