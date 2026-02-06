 Aller au contenu principal
PERin Matla : le point sur le second semestre 2025

06/02/2026

Dans ce numéro de BoursoFocus, Henri Chabadel, responsable des investissements de BlackRock pour la France, fait le point du second semestre 2025 pour la gestion pilotée de Matla, le PERin BoursoBank en collaboration avec BlackRock. Il évoque notamment un bilan marqué par le calme retrouvé des marchés après les turbulences du début d'année, le shutdown historique de 43 jours aux États-Unis et ses convictions pour 2026 portées par la baisse des taux, le cycle électoral américain et la dynamique structurelle de l'intelligence artificielle.

Vous souhaitez ouvrir un PER pour bénéficier d'une rente viagère à la retraite ?

Découvrez le PER proposé par BoursoBank et bénéficiez :

- Du PER le moins cher du marché tous frais confondus (Observatoire Quantalys des Plans Epargne Retraite (PER) septembre 2021)
- Du choix entre 3 profils de gestion : prudent, équilibré et dynamique
- D'un contrat géré par des experts BlackRock (R), un des leaders de la gestion d'actifs dans le monde
- D'une gestion optimisée de votre capital pour vous assurer une meilleure retraite.

Découvrez Matla, le PER de BoursoBank

Ce produit présente un risque en perte de capital.

Plan d'épargne retraite ( PER)

