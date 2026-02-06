PERin Matla : le point sur le second semestre 2025

Dans ce numéro de BoursoFocus, Henri Chabadel, responsable des investissements de BlackRock pour la France, fait le point du second semestre 2025 pour la gestion pilotée de Matla, le PERin BoursoBank en collaboration avec BlackRock. Il évoque notamment un bilan marqué par le calme retrouvé des marchés après les turbulences du début d'année, le shutdown historique de 43 jours aux États-Unis et ses convictions pour 2026 portées par la baisse des taux, le cycle électoral américain et la dynamique structurelle de l'intelligence artificielle.
Ce produit présente un risque en perte de capital.