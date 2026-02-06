 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"En attendant Bojangles" : du roman culte aux planches de théâtre

information fournie par France 24 06/02/2026 à 16:44

L'émission À l’Affiche présentée par Sonia Patricelli est consacrée au théâtre avec "En attendant Bojangles", le roman à succès d’Olivier Bourdeaut, adapté sur les planches du Théâtre de l’Œuvre à Paris, avec Charlie Dupont, Tania Garbarski et Jérémie Pétrus, dans une mise en scène de Victoire Berger Perrin.

Vidéos les + vues

1

La dépression Leonardo met à l'arrêt l'Andalousie en Espagne, un mort au Portugal

information fournie par AFP 05 févr.
1
2

Emmanuel Macron dit à Sophie Adenot sa "fierté" avant son vol vers l'ISS

information fournie par AFP 05 févr.
2
3

Fin de New Start : un tournant majeur ?

information fournie par France 24 05 févr.
4

Enseignante poignardée à Sanary-sur-Mer: l'élève placé en détention provisoire

information fournie par AFP 05 févr.
2
5

Enseignante poignardée à Sanary-sur-Mer: l'élève de 14 ans mis en examen (procureur)

information fournie par AFP Video 05 févr.
6

Loi Duplomb II, les pesticides indispensables à la sécurité alimentaire des Français?

information fournie par France 24 05 févr.
7

Candidature à la présidentielle: plus de deux tiers des sympathisants RN préfèrent Bardella à Le Pen, selon un sondage

information fournie par AFP 05 févr.
6
8

Norvège: Le fils de la princesse héritière jugé pour viols

information fournie par AFP Video 05 févr.
1

Municipales: Jean-Luc Mélenchon appelle à punir "sévèrement" les socialistes

information fournie par AFP Video 01 févr.
6
2

Iran: une attaque américaine déclenchera "une guerre régionale", prévient Khamenei

information fournie par AFP Video 01 févr.
3
3

Municipales: à Roubaix, LFI en terrain fertile mais pas conquis

information fournie par AFP 31 janv.
5
4

Derrière les lunettes du président Macron, les défis d'un savoir-faire français

information fournie par AFP 30 janv.
12
5

Le président élu du Chili au Salvador pour "étudier" le modèle carcéral

information fournie par AFP 30 janv.
1
6

Les plaintes s'accumulent en France dans le dossier des laits infantiles

information fournie par AFP 29 janv.
7

Affaire Epstein: "Un empire sexuel au service de qui ?"

information fournie par France 24 02 févr.
8

Arnaques dopées à l’IA, pièges sur la seconde main et voyages 2026 : ce qu’il faut retenir

information fournie par BoursoBank Clients 31 janv.
1

Au Groenland, l'Otan face à Trump

information fournie par AFP Video 15 janv.
1
2

Et si la Fed baissait davantage ses taux que ce qu'attendent les marchés ?

information fournie par Ecorama 14 janv.
3

Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29 janv.
4

Bourse : Ubisoft réussira-t-il à se relever ?

information fournie par Ecorama 27 janv.
1
5

200 km/h dans le blanc: à Paris-Orly, la neige déclenche une mission commando

information fournie par AFP 07 janv.
1
6

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: Eurostoxx 50, S&P500, Thalès, le Brent, GTT, Schneider

information fournie par SG Bourse 07 janv.
7

Ne sous-estime pas les petites sommes !

information fournie par Amundi 07 janv.
8

La Bourse va-t-elle pulvériser de nouveaux records en 2026 ?

information fournie par Ecorama 08 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank