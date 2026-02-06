L'émission À l’Affiche présentée par Sonia Patricelli est consacrée au théâtre avec "En attendant Bojangles", le roman à succès d’Olivier Bourdeaut, adapté sur les planches du Théâtre de l’Œuvre à Paris, avec Charlie Dupont, Tania Garbarski et Jérémie Pétrus, dans une mise en scène de Victoire Berger Perrin.
"En attendant Bojangles" : du roman culte aux planches de théâtre
