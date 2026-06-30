Des images aériennes montrent l'ampleur des destructions à La Guaira, au Venezuela, où les secouristes poursuivent leurs recherches pour retrouver d'éventuels survivants dans cette zone durement touchée. Selon un bilan provisoire, au moins 1 719 personnes sont mortes et des dizaines de milliers sont portées disparues après les secousses de magnitude 7,2 et 7,5 survenues le 24 juin. IMAGES
Venezuela : Vues aériennes de l'ampleur des destructions cinq jours après le double séisme
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