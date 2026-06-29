 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Agriculture biologique : Graine de Cocagne sème la relève

information fournie par France 24 29/06/2026 à 12:43

Quel avenir pour les jeunes qui vivent en zones rurales ? Les moins de 25 ans sont particulièrement exposés à la pauvreté et à la précarité, surtout s’ils naissent à la campagne. Beaucoup font face à un dilemme : partir et travailler en ville, ou rester mais se contenter du premier emploi venu. Comment aider ceux qui restent ? En France, la question est vitale car les campagnes se vident. Plus de 40% des chefs d’exploitations partiront à la retraite dans les 10 ans. Le réseau Cocagne met en place des fermes couveuses pour faire éclore la relève.

Vidéos les + vues

1

Deux tiers de la France en alerte canicule maximale, décrue à l'horizon

information fournie par AFP 26 juin
2

Canicule en France: une augmentation de 20% des interventions pour secours à personnes (Nuñez)

information fournie par AFP Video 28 juin
3

Venezuela: Un nouveau-né sorti des décombres sain et sauf

information fournie par AFP Video 28 juin
4

Venezuela: un homme sauvé des décombres par les secouristes espagnols

information fournie par AFP Video 28 juin
5

Venezuela: Des secouristes cherchent des survivants et des corps dans un bâtiment effondré

information fournie par AFP Video 28 juin
6

Le ministre de l'Intérieur arrive sur les lieux du crash d'un avion qui a fait 11 morts

information fournie par AFP Video 28 juin
7

Accident d'avion mortel près de Nancy: "ça fait très mal au cœur," réagit un résident

information fournie par AFP Video 28 juin
8

Moissons précoces, risque de feu: coup de chaud dans les champs

information fournie par AFP Video 28 juin
1

Présidentielle en Colombie: victoire sur le fil du candidat pro-Trump

information fournie par AFP 22 juin
1
2

Canicule: 49 départements en vigilance rouge lundi (gouvernement)

information fournie par AFP Video 21 juin
3

Baptiste Capron (SeLoger) : “Je ne parlerai pas de rechute mais d’un marché immobilier qui s’est complexifié.”

information fournie par Ecorama 22 juin
3
4

GB : Andy Burnham investi député, étape nécessaire pour devenir Premier ministre

information fournie par AFP Video 22 juin
5

Présidentielle en Colombie : les partisans de la Espriella célèbrent à Bogota

information fournie par AFP Video 22 juin
6

Le Premier ministre d'Albanie Edi Rama reçu par Emmanuel Macron

information fournie par AFP Video 22 juin
2
7

L'Europe frappée par la canicule, records de chaleur absolus en France

information fournie par AFP 22 juin
2
8

IA en Bourse : à quand la fin de l’emballement ?

information fournie par Ecorama 22 juin
1

Mort d'Edgar Morin, monument centenaire de la vie intellectuelle française

information fournie par AFP 30 mai
3
2

ETF actifs : mieux ou moins bien que les ETF classiques ?

information fournie par Boursorama 03 juin
3

The Big Long de Jokariz : regardez le 3e épisode en replay

information fournie par Boursorama 03 juin
4

Israël et le Liban conditionnent un cessez-le-feu à l'arrêt des tirs du Hezbollah

information fournie par AFP 04 juin
2
5

Ebola en RDC: l'accès aérien au foyer de l'épidémie rétabli, baisse des cas suspects

information fournie par AFP 02 juin
6

Hommage à Edgar Morin : Macron salue "un destin exceptionnel du siècle" qui ne céda jamais à "la vérité d'un seul camp"

information fournie par AFP 03 juin
3
7

Un rallye boursier malgré les troubles géopolitiques

information fournie par Sycomore AM 03 juin
8

Trade ou Pas Trade : l’Eurostoxx 50, le S&P500, Alphabet, OVH, Cap Gemini, Marvell, Téléperformance

information fournie par SG Bourse 03 juin

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank