Agriculture biologique : Graine de Cocagne sème la relève

information fournie par France 24 • 29/06/2026 à 12:43

Quel avenir pour les jeunes qui vivent en zones rurales ? Les moins de 25 ans sont particulièrement exposés à la pauvreté et à la précarité, surtout s’ils naissent à la campagne. Beaucoup font face à un dilemme : partir et travailler en ville, ou rester mais se contenter du premier emploi venu. Comment aider ceux qui restent ? En France, la question est vitale car les campagnes se vident. Plus de 40% des chefs d’exploitations partiront à la retraite dans les 10 ans. Le réseau Cocagne met en place des fermes couveuses pour faire éclore la relève.