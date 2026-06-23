La France suffoque et bat des records de chaleur. Ian Brossat, sénateur PCF de Paris, estime que le gouvernement n’a pas pris de mesures concrètes et plaide pour "un grand plan national d’isolation des logements". Sur l’affaire Lyhanna, du nom de cette petite retrouvée morte le 4 juin dernier, le sénateur communiste considère qu’il "y a un sous-investissement dans la justice". Il revient aussi sur la présidentielle à venir et sur la place des communistes pour 2027.
Ian Brossat (PCF) : "La canicule est une violence de classe"
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