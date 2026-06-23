Canicule: dans les Ehpad, le plan bleu pour protéger les résidents

Dans les Ehpad, le protocole canicule est activé pour protéger les résidents ( AFP / Nicolas TUCAT )

Volets baissés, pièces climatisées, distribution d'eau et de glaces: à la résidence "Péan", pour personnes âgées dépendantes à Paris, le protocole canicule ou plan bleu, est activé pour protéger les personnes âgées des fortes chaleurs, deux décennies après le traumatisme de 2003.

Le joli jardin pourtant à l'ombre est désert. Il faut dire que le thermomètre dépasse les 36°C, lundi, en ce début d'après-midi.

"On déconseille aux résidents de descendre et de sortir parce qu'il fait vraiment très très chaud", annonce Romy Lasserre-Saint-Maurice, la directrice depuis 2012 de la maison de retraite.

Le réfectoire où les repas sont habituellement pris et où se passent la plupart des activités, est également déconseillé. Malgré le blanc de Meudon et les draps humides qui recouvrent les vitres, il y fait plus de 30°C.

Dans l’établissement du 13e arrondissement, le plan bleu a été activé une première fois lors de la vague de chaleur de mai et à nouveau le week-end dernier.

Instauré dans la foulée de la canicule de 2003 et rendu obligatoire en 2005, ce plan organise la gestion de crise dans toutes les maisons de retraite.

"Il prévoit notamment que chaque établissement dispose d'une pièce climatisée à chaque étage", explique Jean‑Christophe Amarantinis, président du Synerpa (Syndicat national des établissements, résidences et services d’aide à domicile privés pour personnes âgées). Ainsi qu'une hydratation renforcée et une mobilisation du personnel.

Chacun des cinq étages de la résidence Péan dispose d'au moins une pièce climatisée équipée d'écrans et de fauteuils pour accueillir les personnes âgées, au minimum trois heures par jour.

"Il fait bon", reconnaît Anne-Marie Hergott, 91 ans, qui apprécie que la climatisation ne soit pas trop froide.

Volets et fenêtres sont fermés, et chaque chambre est équipée d'un ventilateur. Pour les personnes les plus à risque, l'établissement a investi dans des climatiseurs mobiles.

Sur un chariot, des carafes d'eau sont à disposition, tout comme des sirops de menthe, de citron et du jus d'orange pour aider les plus récalcitrants à boire.

"Ils n'ont pas la sensation de soif", rappelle Badra Hamadi, la cadre santé. Arrivée en 2003 à Péan, elle garde un souvenir difficile de cet été-là.

"La leçon qu'on a retenue, c'est qu'on n'a pas été forcément vigilants vis-à-vis de personnes âgées autonomes. Elles ont finalement été un petit peu oubliées parce qu'on pensait qu'elles étaient en capacité de gérer leur hydratation seules", ajoute-t-elle.

"Vous n'avez pas chaud? "

Aujourd’hui, la consigne est claire: "il ne suffit pas de déposer un verre d'eau et de leur dire de boire. Il faut être sûr qu'ils le font", insiste Badra Hamadi.

La directrice a donc engagé des "porteurs d'eau", chargés de la distribution dans les chambres et les couloirs.

"Cette année, l'ARS (Agence régionale de santé) nous donne 35 centimes par jour pour chaque résident, ce qui représente pour notre établissement un peu plus de 3.000 euros qui servent en heures supplémentaires ou pour des CDD saisonniers", précise la directrice de Péan, qui compte 94 lits, dont la moitié occupée par des personnes atteintes de maladies neurodégénératives.

L'autre mission du personnel de maison de retraite en période de canicule est de veiller à ce que les résidents ne souffrent pas d'hyperthermie à cause de leur habillement ( AFP / PASCAL LACHENAUD )

"Vous n'avez pas chaud Mme Jeglou?", interroge la cadre santé en passant la porte d'une chambre où est assise la retraitée de 94 ans, volets baissés mais ventilateur coupé. "J'aime bien avoir chaud", répond la retraitée, vêtue d'un chemisier à manches longues et d'un gilet.

Et c'est là l'autre mission du personnel de maison de retraite en période de canicule: veiller à ce que les résidents ne souffrent pas d'hyperthermie à cause de leur habillement.

"Les personnes âgées ne ressentent pas non plus la chaleur et ils ont tendance à se couvrir plutôt qu'à se déshabiller", indique Badra Hamadi, alors qu'un résident traverse la salle climatisée en pantalon, pull en laine et béret sur la tête.

"Depuis 2003, on a appris beaucoup et avec les vagues successives aussi. Elles nous ont permis d'améliorer le plan bleu d'année en année", estime Romy Lasserre-Saint-Maurice, qui avait dû accueillir les résidents de l'établissement ardéchois qu'elle dirigeait à l'époque dans le sous-sol, où la température était plus clémente.

Fin 2023, près de 700.000 personnes fréquentent un établissement pour personnes âgées ou y résident, selon la Direction de la recherche, de l’évaluation et des statistiques (Drees).