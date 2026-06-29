Cohabiter jour et nuit à trois dans une cellule est un "calvaire" en pleine canicule, selon des témoignages recueillis par l'AFP à la prison de Namur, en Belgique, un des pays européens frappés par une surpopulation carcérale endémique.
Canicule en Belgique: à trois dans 9m2, les prisonniers "en mode survie"
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