Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et dépasse désormais les 4.300 victimes, a annoncé le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez. "Le nombre de Vénézuéliens et de Vénézuéliennes décédés à la suite de l'action directe des terribles tremblements de terre du 24 juin s'élève à 4.333".
Venezuela : le bilan des séismes revu à la hausse
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