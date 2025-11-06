 Aller au contenu principal
Vatel Capital : investir dans les PME corses avec le FIP Kalliste no 18

information fournie par Boursorama 06/11/2025 à 14:43

Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME françaises est partenaire de BoursoBank pour son offre de FIP, FCPI et de FCPR.

Dans ce numéro de Tendances de fonds, Cyril Jalasja, directeur des participations chez Vatel Capital fait la présentation du fonds d'investissement de proximité (FIP) Kalliste Capital, qui permet d'investir dans les PME corses. Il revient sur les caractéristiques du produit et son avantage fiscal.

Vidéo publicitaire. Ce produit présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

L'offre BoursoBank