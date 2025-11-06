Vatel Capital : investir dans les PME corses avec le FIP Kalliste no 18

Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME françaises est partenaire de BoursoBank pour son offre de FIP, FCPI et de FCPR.
Dans ce numéro de Tendances de fonds, Cyril Jalasja, directeur des participations chez Vatel Capital fait la présentation du fonds d'investissement de proximité (FIP) Kalliste Capital, qui permet d'investir dans les PME corses. Il revient sur les caractéristiques du produit et son avantage fiscal.
Vidéo publicitaire. Ce produit présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Ces produits présentent un risque de perte en capital.