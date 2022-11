information fournie par Boursorama Banque • 18/11/2022 à 10:43

Connaissez-vous les FIP et les FCPI ? Fonds d'investissement de proximité et fonds communs de placement dans l'innovation. Ces véhicules d'investissement vous permettent de participer au développement de sociétés françaises et européennes non cotées en Bourse, tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt sur le revenu. Fonctionnement, différences entre FIP et FCPI, on vous dit tout en deux minutes chrono !