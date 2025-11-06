 Aller au contenu principal
Vatel Capital : investir dans l'innovation avec le FCPI Dividendes plus no 13

information fournie par Boursorama 06/11/2025 à 11:47

Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME françaises est partenaire de BoursoBank pour son offre de FIP, FCPI et de FCPR.

Dans ce numéro de Tendances de fonds, Marc Meneau, président de Vatel Capital, fait la présentation du FCPI Dividendes Plus no 13, revient sur sa philosophie d'investissement, ses caractéristiques et sa durée de blocage.

Découvrir l'offre de FCPI BoursoBank

Vidéo publicitaire. Ce produit présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

DECOUVREZ L'OFFRE FIP/FCPI BOURSOBANK

Bénéficiez d'une réduction d'impôt sur le revenu en soutenant l'innovation et les entreprises locales !

Chez BoursoBank, vous pouvez investir dans le développement de PME et ETI françaises et européennes non cotées en Bourse, tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt sur le revenu, sans aucuns frais dentrée.

Il vous suffit de détenir un compte titres ordinaire pour accéder aux offres dinvestissements sur FCPI (Fonds Commun de Placement dans l'Innovation) et FIP (Fonds dŽInvestissement de Proximité).

Découvrez en vidéo les FIP/FCPI

Ces produits présentent un risque de perte en capital.

Découvrir les offres FIP/FCPI

FIP/FCPI
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

