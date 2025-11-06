Vatel Capital : investir dans l'innovation avec le FCPI Dividendes plus no 13

Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME françaises est partenaire de BoursoBank pour son offre de FIP, FCPI et de FCPR.
Dans ce numéro de Tendances de fonds, Marc Meneau, président de Vatel Capital, fait la présentation du FCPI Dividendes Plus no 13, revient sur sa philosophie d'investissement, ses caractéristiques et sa durée de blocage.
Bénéficiez d'une réduction d'impôt sur le revenu en soutenant l'innovation et les entreprises locales !
Chez BoursoBank, vous pouvez investir dans le développement de PME et ETI françaises et européennes non cotées en Bourse, tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt sur le revenu, sans aucuns frais dentrée.
Il vous suffit de détenir un compte titres ordinaire pour accéder aux offres dinvestissements sur FCPI (Fonds Commun de Placement dans l'Innovation) et FIP (Fonds dŽInvestissement de Proximité).
