La prolifération des armes à feu illégales provenant des États-Unis alimente une vague de violence sans précédent au Canada. Sur les dix dernières années, les homicides par arme à feu ont bondi de près de 90% dans le pays. Selon les données de la police de Toronto, 88% des armes criminelles qu'ils ont saisies l'an dernier provenaient des États-Unis. La police et des élus Canadiens exigent un renforcement des contrôles aux points de passage. Reportage de Francois Rihouay et Joanne Profeta.
Vague de violence au Canada : des armes illégales provenant des États-Unis inondent le pays
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