La dune du Pilat dans le bassin d'Arcachon est recouverte d'une pellicule de givre ce matin. Quelques dizaines de personnes sont présentes pour admirer le spectacle au lever du soleil.
Vague de froid: la dune du Pilat recouverte d'un manteau de givre
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro