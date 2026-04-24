Le président américain Donald Trump a annoncé que le cessez-le-feu entre Israël et le Liban sera prolongé de trois semaines, malgré des combats sporadiques sur le terrain.
USA: Trump annonce une prolongation du cessez-le-feu au Liban de "trois semaines"
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