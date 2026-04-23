"L’Union africaine doit rassembler tous ses enfants", dit le chef de la diplomatie du Burundi

information fournie par France 24 • 23/04/2026 à 14:04

Dans un entretien accordé à France 24, le ministre des Affaires étrangères du Burundi, Édouard Bizimana, revient sur la visite du président burundais au Burkina Faso, auprès du chef de la junte Ibrahim Traoré. Il explique que l'objectif était que "tous les pays africains puissent être réintégrés" à l'Union africaine. Concernant la situation à l'est de la RDC et à la frontière avec le Burundi, "la situation sur le terrain n'a pas beaucoup changé", selon lui, et il reste "des efforts à faire pour opérationnaliser l'accord" de paix signé entre Félix Tshisekedi et Paul Kagamé à Washington.