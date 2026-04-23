Le prince britannique Harry arrive à la gare de Kiev ce jeudi pour une visite surprise. Le fils cadet du roi Charles III s'est rendu à plusieurs reprises en Ukraine pour marquer son soutien aux soldats combattant l'invasion russe depuis 2022. Les images sont diffusées par Ukrzaliznytsia, compagnie nationale de chemin de fer ukrainienne.
Visite surprise du prince Harry en Ukraine
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