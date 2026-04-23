Sur l’archipel indonésien, on estime à près d’un million le nombre de mineurs qui jouent de l’argent sur internet. Pis, les autorités ont identifié plus de 80 000 joueurs âgés de moins de 10 ans... Pour eux, jouer n'est pas un simple loisir, mais un ticket de loterie désespéré. Cette pratique est pourtant illégale dans ce pays à majorité musulmane. En 2024, le pays a enregistré des dizaines de suicides liés à ces jeux sur internet. Reportage d'Antoine Morel et Leo Galuh.
Les jeux d'argent en Indonésie, un fléau pour les jeunes, complètement accros
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