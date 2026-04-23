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Voici pourquoi plus personne ne croit que la France atteindra 3% de déficit public en 2029

information fournie par Ecorama 23/04/2026 à 14:00

Le retour sous les 3 % de déficit public d’ici 2029 paraît de plus en plus incertain pour la France, dans un contexte de tensions géopolitiques et de remontée des taux. Si l’Hexagone n’est plus le pays le plus en difficulté de la zone euro, son déficit reste élevé, porté notamment par une hausse des prélèvements obligatoires. La guerre au Moyen-Orient, en renchérissant le coût de la dette, pourrait encore dégrader les finances publiques et compliquer les engagements pris auprès des partenaires européens. Les explications de Julie Ruiz Perez, journaliste au Figaro Economie. Ecorama du 23 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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3 commentaires

  • 15:00

    Allo ? Les zakisociaux ? Ne quittez pas.

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