L'état de la baleine échouée sur la côte de la mer Baltique, dans le nord de l'Allemagne, s'est détérioré, a indiqué mardi à l'AFP l'ONG Sea Shepherd.
L'état de la baleine échouée sur la côte allemande se détériore
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