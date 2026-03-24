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L'état de la baleine échouée sur la côte allemande se détériore

information fournie par AFP Video 24/03/2026 à 16:36

L'état de la baleine échouée sur la côte de la mer Baltique, dans le nord de l'Allemagne, s'est détérioré, a indiqué mardi à l'AFP l'ONG Sea Shepherd.

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4

1 commentaire

  • 16:59

    Bin c'est sûr qu'il va pas s'améliorer ... ?

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