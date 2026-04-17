La société Anthropic a mis au point "Claude Mythos", une IA capable, selon elle, de fracturer certains des systèmes informatiques les plus sécurisés au monde en quelques secondes. Face à la puissance de leur propre machine, les créateurs Dario et Daniela Amodei, qui insistent sur les précautions qu'il faut prendre avec l'IA ont paniqué et l'ont mise sous cloche. Mais la panique s'est installée. Alors, cyberarme absolue ou coup de bluff marketing ?
Mythos, l'intelligence artificielle qui a terrifié ses propres créateurs
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro