Les ministres de l'Environnement du G7 se réunissent à Paris pour discuter de la biodiversité, des océans et de la désertification tout en évitant la question du changement climatique, afin de ne pas froisser les États-Unis de Donald Trump.
Début de la réunion ministérielle du G7 à Paris sur l'environnement
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