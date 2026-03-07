La campagne militaire que les États-Unis mènent contre l'Iran se passe "très bien", a déclaré le président américain Donald Trump à la Maison Blanche.
USA: les opérations militaires contre l'Iran se passent "très bien", dit Trump
