Les habitants de Dubaï ont reçu vendredi sur leur téléphone portable une alerte du ministère de l'Intérieur des Emirats arabes unis les exhortant à se mettre à l'abri en raison de "menaces potentielles de missiles".
Dubaï: alerte téléphonique aux habitants sur des "menaces potentielles de missile"
