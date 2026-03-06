 Aller au contenu principal
Dubaï: alerte téléphonique aux habitants sur des "menaces potentielles de missile"

information fournie par AFP Video 06/03/2026 à 15:56

Les habitants de Dubaï ont reçu vendredi sur leur téléphone portable une alerte du ministère de l'Intérieur des Emirats arabes unis les exhortant à se mettre à l'abri en raison de "menaces potentielles de missiles".

Proche orient
Guerre en Iran
