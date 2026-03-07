Le président iranien Masoud Pezeshkian a présenté ses excuses à ses voisins du Golfe pour les attaques lancées pendant la guerre entre la République islamique et Israël et les États-Unis, déclarant dans un discours télévisé "qu'aucune autre attaque ne serait menée contre les pays voisins et qu'aucun missile ne serait tiré, à moins qu'une attaque contre l'Iran ne soit lancée depuis ces pays," alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans sa deuxième semaine.
L'Iran ne frappera plus ses voisins sauf s'il est visé depuis ces pays, dit son président
