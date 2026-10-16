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"United States of Mafia", un documentaire retrace les liens entre Washington et la mafia

information fournie par France 24 16/10/2026 à 09:37

Donald Trump entretient-il des liens avec la mafia russe ? Dans son documentaire en trois volets, "United States of Mafia", Antoine Vitkine retrace les relations troubles entre le pouvoir américain et le crime organisé, de l’époque d’Al Capone jusqu’à aujourd’hui. Antoine Vitkine, journaliste et réalisateur, nous éclaire sur les liens entre politique et mafia aux États-Unis.

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