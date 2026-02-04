Une enseignante d'arts plastiques de 6o ans était dans un état stable mardi soir, après avoir été poignardée en début d'après-midi dans sa classe par un collégien de 3e à Sanary-sur-Mer (Var), provoquant "un vif émoi" dans la communauté éducative, "sous le choc".
Une professeure violemment poignardée en classe dans le Var
