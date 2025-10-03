Le gardien de but lillois Berke Özer a réalisé une performance historique jeudi soir en enchaînant trois arrêts sur pénalty de suite contre l'AS Rome en Ligue Europa, permettant à son équipe de s'imposer en Italie (1-0).
Lille s'impose à Rome grâce à un triplé d'arrêts sur pénalty de son gardien
