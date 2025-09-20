 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Une cyberattaque perturbe plusieurs grands aéroports européens

information fournie par AFP Video 20/09/2025 à 19:28

Plusieurs aéroports européens, dont ceux de Bruxelles, Heathrow à Londres, Berlin et Dublin, étaient perturbés samedi par une cyberattaque qui touche un logiciel servant à l'enregistrement des passagers.

