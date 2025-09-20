Plusieurs aéroports européens, dont ceux de Bruxelles, Heathrow à Londres, Berlin et Dublin, étaient perturbés samedi par une cyberattaque qui touche un logiciel servant à l'enregistrement des passagers.
Une cyberattaque perturbe plusieurs grands aéroports européens
