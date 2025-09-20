Le maire de Munich perce le premier fût de bière et donne le coup d'envoi de l'Oktoberfest

Le maire de Munich, Dieter Reiter, met en perce le premier fût de bière, donnant ainsi le coup d'envoi officiel de la 190e édition de l'Oktoberfest en Allemagne, aux côtés de Markus Söder, le ministre-président bavarois. IMAGES
