Taxe Zucman : une fausse bonne idée ?

information fournie par France 24 19/09/2025 à 23:37

Impôt confiscatoire pour les uns, solution pour plus de justice fiscale pour les autres, la taxe Zucman continue de faire débat en France, bien que 86% des Français y soient favorables selon un sondage Ifop. Qu'en pense Henri Sterdyniak, économiste à l’OFCE ? Entretien.

