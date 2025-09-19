Impôt confiscatoire pour les uns, solution pour plus de justice fiscale pour les autres, la taxe Zucman continue de faire débat en France, bien que 86% des Français y soient favorables selon un sondage Ifop. Qu'en pense Henri Sterdyniak, économiste à l’OFCE ? Entretien.
Taxe Zucman : une fausse bonne idée ?
