Des prélèvements réalisés dans le lac d'Annecy (Haute-Savoie) ont révélé une importante pollution aux microplastiques de pneus de voiture, avec des risques sévères pour la santé, a dénoncé lundi l'association France Nature Environnement.
Une association alerte sur la pollution du lac d'Annecy aux particules de pneus
