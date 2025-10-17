C’est un voyage à travers un siècle de création artistique que propose le Musée Rath de Genève avec une exposition rare, fruit de la collection privée de la banque CBH. Plus de 125 œuvres signées par plus de 80 artistes majeurs y sont réunies, certaines exposées au public pour la toute première fois. Une immersion dans l’histoire de l’art moderne et contemporain, entre toiles emblématiques et pépites méconnues. À ne pas manquer.
Un siècle d’art africain s’expose au Musée Rath à Genève
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro