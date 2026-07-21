Les secouristes, qui poursuivent les recherches pour retrouver les corps des victimes du double séisme survenu dans l'État de La Guaira, dans le nord du Venezuela, ont extrait un chat encore en vie des décombres, plus de 20 jours après la catastrophe du 24 juin.
"Un rayon d'espoir": un chat secouru des décombres au Venezuela
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