Un rare magnum de Dom Pérignon Vintage 1961 servi lors du mariage de Lady Diana avec le prince de Galles en 1981 va être mis aux enchères le 11 décembre au Danemark. La bouteille présentée au public à partir du 4 décembre, est estimée entre 500.000 et 600.000 couronnes (entre 67.000 et 80.000 euros).
Un rare champagne du mariage de Lady Diana et du prince Charles aux enchères au Danemark
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro